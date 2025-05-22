Isparta\'da Gece Denetimleri: 21 Araç Cezalandırıldı

Isparta'da gece saatlerinde yapılan denetimlerde 182 kişi ve 79 araç kontrol edildi, 21 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Isparta'da trafik ve genel asayişin sağlanması amacıyla geçtiğimiz gün saat 21.00 ile 23.30 arasında denetim uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 182 şahıs ile 79 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 21 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA