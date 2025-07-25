Isparta\'da Gürültü Kirliliğine Ceza Yağdı

Isparta'da yaklaşık 1 ay içerisinde yapılan denetimlerde, abartı egzoz ve çevreyi rahatsız eden araçlara ceza yağdı. Toplam 224 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-23 Haziran 2025 tarihleri arasında gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Abartı egzoz kullanan ve çevreye rahatsızlık veren araçlar başta olmak üzere, trafik güvenliğini ve toplumsal huzuru bozan sürücülere yönelik uygulamalar yapıldı. Denetimler sonucunda, 74 motosiklet ile 150 otomobil ve diğer araçlar olmak üzere toplam 224 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince trafik cezası kesildi. Ayrıca, söz konusu araçlar trafikten men edilerek trafikten çekildi. - ISPARTA