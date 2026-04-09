Isparta\'da Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan 9 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA