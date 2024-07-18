Isparta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Isparta Antalya karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 11:24
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Isparta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

ISPARTA - Isparta Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. idaresinde olan 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G.Y. hakimiyetinde olan 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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