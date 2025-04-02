Isparta'da İnşaat Kazısında 2 Otomobil Çukura Düştü, İki Çocuk Yaralandı

İnşaatta kazı çalışmasında oluşan çukura 2 otomobil düştü, 2 çocuk yaralandı

İnşaat çalışması sonrası çöken yol kazaya davetiye çıkardı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yapımı süren bir inşaattaki su ve atıksu için yapılan kazı çalışması nedeniyle oluşan çukuru fark edemeyen 2 otomobil çukura düştü. Kazada iki çocuk yaralanırken, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi Bahadır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatın yol üzerindeki su ve atık su kazısı sonrası kapatılan çukur, gün boyu yağan yağmur nedeniyle çöktü ve suyla doldu. Yoldaki çukurun fark edilememesi sonucu Mahmut A. idaresindeki 06 EEM 10 plakalı BMW marka araç çukura düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, hemen ardından H.M. yönetimindeki 34 CBY 149 plakalı beyaz Nissan marka araç da aynı çukura düştü. Kazada araçta bulunan iki çocuk düşmenin şiddetiyle kafalarını çarparak yaralandı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, her iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Belediye ekipleri, kazanın yaşandığı noktada güvenlik tedbiri alarak çöken yolu dolgu çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapattı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.