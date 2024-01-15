 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da İş Yeri Denetimlerinde Mevzuata Aykırılık Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da İş Yeri Denetimlerinde Mevzuata Aykırılık Tespit Edildi

Isparta'da yapılan iş yeri denetimlerinde 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, aynı zamanda 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Ocak tarihleri arasında 119 iş yerini denetledi ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 4 iş yerine işlem yaptı.

Isparta\'da İş Yeri Denetimlerinde Mevzuata Aykırılık Tespit Edildi
15.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:57
Abone Ol

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan iş yeri denetimlerinde 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1-15 Ocak tarihleri arasında iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 119 iş yeri denetlenerek, 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Ayrıca, 12 Ocak günü Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde; kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı, 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Isparta, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da İş Yeri Denetimlerinde Mevzuata Aykırılık Tespit Edildi - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da İş Yeri Denetimlerinde Mevzuata Aykırılık Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement