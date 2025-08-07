Isparta\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Isparta'da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 10 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak ürünlerin satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün il merkezinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 10 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA
