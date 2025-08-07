Isparta'da Kadın Cinayeti - Son Dakika
Isparta'da Kadın Cinayeti

07.08.2025 20:59
Eski eşi tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Fatıma Rahmani toprağa verildi. Çocuklar yurtla.

Isparta'da eski eşi tarafından öldürülen 4 çocuk annesi kadın toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.15 sıralarında Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu Muhammed M. R. (29) ile birlikte yaşadığı eski eşi 4 çocuk annesi Fatıma Rahmani (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed M. R., eşini boğmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı. Ekipler içeri girdiklerinde, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz halde yatarken buldu.

Kalp masajıyla hayata döndürüldü, hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerinde bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan Fatıma Rahmani'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kimsesiz kalan çocuklar yetiştirme yurduna gönderildi

Olay sırasında evde bulunan 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki 4 çocuk, polis ekiplerince koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yetiştirme yurduna gönderildi.

Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammed M.R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Fatıma Rahmani, bugün ikindi namazının ardından merkezdeki Hanife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan eniştesi Muhammet Hüseyin, büyük bir üzüntü içinde, "Fatıma benim baldızım. Eski eşi tarafından öldürüldü. Haberi polislerden aldık, ne olduğunu anlamadık. Aralarında bir sorun olduğuna dair en ufak bir bilgimiz yoktu. Çok sık görüşemezdik. Polis arayıp durumu anlatınca hemen gelip cenazemizi teslim aldık ve defin işlemlerini gerçekleştirdik" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

3.Sayfa Isparta'da Kadın Cinayeti

Isparta'da Kadın Cinayeti
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.