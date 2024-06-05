Isparta'da Kanalizasyon Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da Kanalizasyon Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı

Isparta'da kanalizasyon çukuruna düşen bir köpek, ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeni doğan köpek, veteriner hekimlerin kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.

05.06.2024 17:05
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Isparta'da kanalizasyon çukuruna düşen köpek, ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeni doğan köpek, veteriner hekimlerin kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.

Olay, merkeze bağlı Petek Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölge esnafı tarafından beslenen ve yeni doğum yapmış olan Sibirya kurdu cinsi köpeğin yavrularından birisi o alanda bulunan kanalizasyon çukuruna düştü. Yavru köpeğin olmadığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kepçe ile çukur açan ekipler uzun çalışmalar sonucu köpeğin yerini tespit etti. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi Dalgıcı Güngör Hasgören, açılan çukura girerek yavru köpeği sağlam bir şekilde çıkardı. Olay yerine gelen veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek, annesinin yanına bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Isparta'da Kanalizasyon Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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