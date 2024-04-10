Isparta\'da kaza: 2\'si ağır 10 kişi yaralandı

3.Sayfa

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir motosiklet ve iki otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı

Kaza, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslınur Ü. idaresindeki 32 DC 327 plakalı otomobil ile Mevlüt Ç. yönetimindeki motosiklet, Konya istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yapan 44 NV 403 plakalı Reşit T. hakimiyetindeki araçla dört yol kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Aslınur Ü. ile motosiklet sürücüsü Mevlüt Ç. ağır olmak üzere otomobillerde yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Aslınur Ü. ve ayağı kırılan sürücü Mevlüt Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Isparta'ya sevk edilirken, 8 yaralı ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ISPARTA