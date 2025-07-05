Isparta\'da Kaza: 3 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan otomobil, kavşakta minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs devrilmekten son anda kurtulurken, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi 101. Çevreyolu Caddesi üzerindeki Alpet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin G. idaresindeki 07 FRN 21 plakalı otomobil, ilçe merkezi istikametinde seyir halindeyken Alpet ışıklı kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta duramayınca karşıya geçmek istedi. Bu esnada, Konya istikametinden Isparta yönüne gitmekte olan 50 FE 925 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilmekten son anda kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Melek G., Gönül İ. ve Erdoğan İ. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA