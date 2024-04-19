Isparta\'da Kontrolsüz Giren Araç Kazaya Yol Açtı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde caddeye kontrolsüz giren ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarptı, bu araca çarpmamak için sürücülerinin direksiyonlarını kırdığı iki araç da birbiriyle çarpıştı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Görğü Bayram Mahallesi Orman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz bir şekilde giriş yapan Cansu T. yönetimindeki 15 EF 206 plakalı Tofaş marka araç kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çıkarak durabildi. Bu sırada Nevruz Buğday yönetimindeki 42 HB 084 plakalı Wolkswagen marka araç ile arkasından gelen Esma Doğanlı yönetimindeki 06 AC 3883 plakalı Ford marka araç sürücüleri, kontrolsüz giren araca çarpmamak için direksiyonlarını kırınca birbirleriyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan Nevruz Buğday'ın aracında bulunan oğlu Enes Buğday çarpışmanın şiddeti ile sarsıldı. İlk müdahalesi kaza yerine gelen ambulansta yapılan çocuk, tedbir amaçlı ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü Cansu T.'nin kullandığı Tofaş marka aracın da sigortasız olduğu tespit edildi. Araç trafik ekiplerince bağlanarak çekici ile yediemin parkına çekilirken, sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ISPARTA