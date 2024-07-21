Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'da meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya-Isparta karayolu Fele köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (33) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü A.K'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA