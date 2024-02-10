Isparta'da motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarptı, hayatını kaybetti

Isparta\'da motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarptı, hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 14:30
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet sürücüsünün trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sofular köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Elbengili (17) idaresinde olan 32 ACN 088 plakalı motosiklet Sofular köyü yolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı. Meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelerin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Ekipler tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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