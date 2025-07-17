Isparta\'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 258 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 4 gram esrar maddesi, 2 tablet sentetik ecza, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, aynı gün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA