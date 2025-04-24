Isparta\'da Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan'da gerçekleştirilen 2 ayrı narkotik operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

Isparta il merkezinde dün düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda; 988 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 28 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü aynı gün adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Adli işlemleri süren 2 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ISPARTA