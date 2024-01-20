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Isparta'da ölü bulunan öğrenci Sivas'ta defnedildi - Son Dakika
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Isparta'da ölü bulunan öğrenci Sivas'ta defnedildi

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Şeymanur Turan, Isparta'da evinde ölü bulunduktan sonra Sivas'ta defnedildi. Turan'ın ölüm nedeni olarak gaz zehirlenmesi şüphesi bulunuyor.

Isparta\'da ölü bulunan öğrenci Sivas\'ta defnedildi
20.01.2024 - 20:35,  Güncelleme: 20:40
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Isparta'da evinde ölü bulunan öğrenci, Sivas'ta toprağa verildi

SİVAS - Isparta'da yaşadığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki Şeymanur Turan, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay önceki gün Isparta'da meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Şeymanur Turan'dan bir süredir haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından girilen evinde yapılan inceleme sonucu 28 yaşındaki Şeymanur Turan ölü olarak bulundu. Duş almak için banyoya giren üniversite öğrencisi, ocakta bıraktığı çaydanlığın taşması ile birlikte ocaktan evin içerisine sızan gazdan zehirlenerek öldüğü düşünülüyor. Turan'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Cenazesi Sivas'ta defnedildi

Şeymanur Turan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi. 28 yaşındaki Turan'ın cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Şeymanur Turan'ın naaşı öğle namazı sonrası Ay Yıldız Cami'de kılınan cenaze namazının ardından sıra mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da ölü bulunan öğrenci Sivas'ta defnedildi - Son Dakika


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