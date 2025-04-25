Isparta\'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. idaresindeki 60 ER 814 plakalı, Erova Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Uğur Saltı yönetimindeki 07 DD 409 plakalı Hyundai marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın sürücüsü Uğur Saltı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan N.S. ve L.S. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA