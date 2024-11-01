Isparta'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.11.2024 20:33
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Isparta'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobilde sıkışan vatandaşı kurtarmak için saniyelerle yarıştılar

ISPARTA - Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Isparta'nın Çünür Mahallesi Mehmet Tönge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep O. D.'nin hakimiyetindeki 33 ASY 198 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Recep O. D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar B. K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Recep O. D. ile Yaşar B. K.'yı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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