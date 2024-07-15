Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavisinin 10'ncu gününde hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilada yolu kavşağında gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Ramazan Baş, çarpışmanın etkisiyle ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15.07.2024 13:26
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavisinin 10'ncu gününde hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Temmuz tarihinde Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada yolu kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 32 FN 150 plakalı otomobil ile Ramazan Baş'ın kullandığı 15 AAC 941 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan sürücü Ramazan Baş ağır yaralanmıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Hastanesine, daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Ramazan Baş'ın hastanedeki tedavisinin 10'ncu gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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