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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sofular Mahallesi kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç merkez istikametine seyir halinde olan Fahrettin İnce idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücü ismi öğrenilemeyen 20 FU 009 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı elektrikli sürücüsü otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.