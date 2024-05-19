Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı

Isparta\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.05.2024 18:52
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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Pazar Yukarı Mahallesi Mescit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y. (37) idaresindeki 26 AJB 141 plakalı Ford marka otomobil ile Çeşme Sokak'tan caddeye kontrolsüz giriş yapan Ali S. (65) idaresindeki 35 TFB 35 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada 26 AJB 141 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.A. (10) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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