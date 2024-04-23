Isparta'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Isparta\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 14:34  Güncelleme: 14:38
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Isparta'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet S. idaresinde olan 32 AEB 900 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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