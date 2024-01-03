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Isparta'da Pastaneden Sadaka Kutusu Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Pastaneden Sadaka Kutusu Çalan Şahıs Yakalandı

Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde bir pastaneden çalınan sadaka kutusu, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin kasa kısmında bulunan yaklaşık bin TL paranın bulunduğu kutuyu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Isparta\'da Pastaneden Sadaka Kutusu Çalan Şahıs Yakalandı
03.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:50
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Isparta'da bir pastaneden sadaka kutusu çalan şahıs, ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, unlu mamulleri satışı yapan iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin kasa kısmında içerisinde ihtiyaç sahipleri için toplanan yaklaşık bin TL paranın bulunduğu sadaka kutusu çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde; Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.T. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.T. sevk edildiği, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay güvenlik güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pastaneye müşteri gibi gelen şahısın, iş yerinde çalışan kişinin kasadan uzakta olduğunu fırsat bilerek, sadaka kutusunu montunun içine attığı ve daha sonra pastaneden ayrıldığı yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Pastaneden Sadaka Kutusu Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Pastaneden Sadaka Kutusu Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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