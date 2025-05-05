Isparta\'da Polis Denetimlerinde 37 Bin Kişi Kontrol Edildi

Isparta genelinde polis ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 37 binden fazla şahıs sorgulandı, 2 binin üzerinde sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Nisan – 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 37 bin 296 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 44 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise toplam 22 bin 447 araç kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 2 bin 319 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA