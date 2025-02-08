Isparta'da Sahte Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Isparta'da Sahte Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı

Isparta\'da Sahte Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı

Isparta'da 43 bin 450 TL değerinde sahte ziynet eşyası bozduran 2 kişi yakalandı.

08.02.2025 14:13
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Isparta'da sahte ziynet eşyası bozdurarak 43 bin 450 TL değerinde altın ve nakit para alan 2 şüpheli şahıs, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Araçlarında yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 1 bilezik, 5 çeyrek altın ve 14 bin 900 TL ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmalarda Y.G. ve A.C.İ. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sahte ziynet eşyaları bozdurarak 43 bin 450 TL değerinde altın ve nakit para aldıkları, ayrıca başka bir iş yerinde sahte bilezik satmaya çalıştıkları belirlendi. Araçlarında yapılan aramalarda 1 bilezik, 5 çeyrek altın ve 14 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Sahte Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı - Son Dakika

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