Isparta\'da son 3 ayda 30 sikke ele geçirildi, 20 şüpheliye işlem başlatıldı

Isparta'da son 3 ayda düzenlenen 10 operasyonda, 30 sikke, Osmanlı subay kılıcı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son 3 ay içerisinde 10 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 30 adet sikke, 1 adet Osmanlı subay kılıcı ve 2 adet kama ele geçirildi. İzinsiz kazı olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet dedektör, 3 adet darbeli matkap, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kaya kırıcı kartuş, 60 metre elektrik kablosu ve 62 adet muhtelif kazı malzemesi de ele geçirildi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.