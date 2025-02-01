Isparta'da Trafik Kazalarına Dikkat

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Isparta'da otomobillerin yayalara çarptığı kazalar anbean kaydedildi

ISPARTA - Isparta Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek ve yayaları bilinçlendirmek için kamu spotu hazırladı. MOBESE görüntülerinin de yer aldığı videoda, trafik kurallarına uymanın hayati önemi vurgulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla hazırladığı bir kamu spotunu yayınladı. Kentte son 2 ay içinde MOBESE kameralarına yansıyan kazaların da yer aldığı videoda, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Kamu spotunda, kazaları önlemek amacıyla hazırlanan görüntülerde, yaya geçitleri ve üst geçitler kullanılmalı, Trafik ışıkları ve işaretlerine riayet edilmeli, Yeniden yola çıkmadan önce çevre kontrol edilmeli, Hem kendi can güvenliği hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini belirtti. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, küçük bir ihmalin büyük kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek, tüm vatandaşları kurallara uymaya davet etti. MOBESE görüntülerinde ise Isparta'da otomobillerin yayalara çarptığı anlar yer aldı.

(BLT-FGY-SM-