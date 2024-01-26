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Isparta'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında Yusuf Ekici hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

Isparta\'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
26.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:13
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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında Yusuf Ekici (21) hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde üzerinde meydana geldi. Mustafa E.'nin kullandığı 32 GD 749 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Yusuf Ekici idaresindeki 32 ABL 594 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 32 ABL 594 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan Yusuf Ekici ve Yağmur Selen K., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Yusuf Ekici tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur Selen K.,'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde 32 GD 749 plakalı aracın aynı istikamette seyir halindeki 32 ABL 594 plakalı otomobille çarpıştığı, 32 ABL 594 plakalı aracın çarpmanın etkisiyle refüje vurarak, takla attığı yer alıyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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