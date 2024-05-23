Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

Isparta\'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatlık bürosuna operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda avukat R.Ö, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

23.05.2024 21:43
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

ISPARTA - Isparta'da narkotik ekiplerince avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 1 avukat "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçundan gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta merkeze bağlı 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda R.Ö isimli avukat hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Avukat R.Ö ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı - Son Dakika

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