Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde taşıyan iki kişiyi yakaladı. Üst araması yapılan şüphelilerden birinde 54 adet sentetik ecza, diğerinin ise 0.30 gram kokain ile 1 adet cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA