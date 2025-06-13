Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Isparta'da düzenlenen operasyonda, kağıda emdirilmiş 2 bin 826 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 2,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada 2 bin 826 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ISPARTA