Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta Merkez ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine icra edilen operasyon sonucunda 1 şüpheli ile birlikte 65 kök skunk bitkisi ve 15 gram skunk tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA