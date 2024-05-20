Isparta\'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

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Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan O.Y.'nin başkasına ait kimlik bilgileri beyan ettiği tespit edildi. Şahıs, yapılan sorgulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA