Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
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Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki Masume Demirbilek, evinde ölü bulundu. Apartman sakinlerinin kötü koku fark etmesi üzerine yapılan ihbar sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı kadının öldüğü belirlendi ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belirlenecek.

10.06.2024 19:57
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Isparta'da yalnız yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evde ölü bulundu.

Olay, Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde site içerisinde bulunan bir binanın 9'uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden kötü koku geldiğini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından eve giren ekipler Masume Demirbilek'i (67) hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalar sonrasında Demirbilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Masume Demirbilek'in evde yalnız yaşadığı ve üç gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika

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