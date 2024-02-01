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Isparta'da yaşlı adam komşusu tarafından ölü bulundu

Isparta\'da yaşlı adam komşusu tarafından ölü bulundu

Isparta'da yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin Sağlık, gece saatlerinde komşusu tarafından bina giriş kapısında hareketsiz vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık'ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

01.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:08
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Isparta'da yaşayan yaşlı adam, gece saatlerinde komşusu tarafından ölü bulundu.

Olay, 03.30 sıralarında Isparta Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hüseyin Sağlık, gece saatlerinde dışarıdan gelen komşusu tarafından bina giriş kapısında hareketsiz vaziyette bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık'ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından gerekli incelemeleri tamamlanan Sağlık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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