Isparta'da YKS'de elektronik düzenek taşıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da YKS'de elektronik düzenek taşıyan şüpheli tutuklandı

Isparta'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınavda hile yapmaya çalışan M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı. Tutuklanan şüpheli M.E.E, adli mercilerce cezaevine teslim edildi.

10.06.2024 11:42
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Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın (YKS) TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da YKS'de elektronik düzenek taşıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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