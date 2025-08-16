Isparta'da Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Isparta'da Yol Tartışması Kanlı Bitti

Isparta\'da Yol Tartışması Kanlı Bitti
16.08.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir araç sürücüsü ve ailesi, motosikletlilerin saldırısına uğradı. Aile yaralandı.

Isparta'da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü ve ailesi, yol verme tartışması sonrası motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Arbede sırasında sürücü, eşi, iki çocuğu, bir mahalle sakini darp edildi, olaya müdahale etmeye çalışan polise de saldırmaya kalktı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün kızı çaresizce yardım beklerken, yaşadıklarını anlatan sürücü Fatih Irmak, "Motosikletlerini yere bırakıp üzerimize koşarak saldırdılar. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştüm, bilincimi kaybettim. Beni ailemin yanında sürükleyerek bir sitenin bahçesine doğru atmışlar" dedi.

Olay, 12 Ağustos Salı günü saat 23.30 sıralarında Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Irmak, otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen H.E. ve H.G. isimli motosiklet sürücülerinden yol istedi. Bu sırada çıkan tartışma sonrası Irmak ve ailesi sözlü saldırıya uğradı, otomobile de tekme atıldı. Kısa sürede araçlarında hasar olup olmadığını anlamak üzere araçlarını kenara çektikten sonra arbedeye dönüşen olayda Fatih Irmak, eşi Ayşin Irmak ve çocukları Zehra ile Cahide darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile fertleri hastaneye başvurduktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı görüntüleri ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

"'Koskoca yola sığamadın mı?' diyerek ağır küfürler etti"

Gece saat 12.00 sıralarında eşi ve iki kızıyla birlikte evine doğru ilerlerken önünde seyreden iki motosiklet gördüğünü, yol vermeleri için kornaya bastığını belirten Fatih Irmak, "Yanlarından geçerken biri, 'Koskoca yola sığamadın mı?' diyerek ağır küfürler etti. Ardından aracımıza tekme attılar. Durmayıp yoluma devam ettim ve aynadan baktığımda beni takip etmediklerini düşündüm. Aracımı kenara çekip eşimle birlikte ne olduğuna bakmak istedik. Bu sırada motosikletlilerin bizi takip ettiğini fark ettik. Son sürat üzerimize geliyorlardı. Hemen polisi aradık" ifadelerini kullandı.

"Beni sürükleyip bir sitenin bahçesine doğru atmışlar"

Kısa süre sonra motosikletlerini yere fırlatıp üzerlerine doğru saldırdıklarını ifade eden Irmak, "Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştüm, bilincimi kaybettim. Beni sürükleyip bir sitenin bahçesine doğru atmışlar istinat duvarına takıldığım için aşağıya düşmemişim. Arbede yaklaşık 15 dakika sürdü. Bu süre boyunca bize sürekli küfür ettiler, tekme tokat saldırdılar. Eşim ve kızımın yanı sıra olaya müdahale eden bir mahalle sakini ile ilk gelen asayiş ekibinden bir polisi de darp etmeye çalıştılar. Saldırganlardan biri olay boyunca 'Sizin karnınızı mermilerle doldururum' diyerek tehditler savurdu" dedi.

"Serbest bırakılmaları aldığımız darbelerden daha çok acıttı"

Olay bittikten sonra saldırganlardan birinin kelepçelendiğini belirten Irmak, "Diğeri ise polis aracında görüntüsünü çeken kızıma küfür ederek saldırmaya çalıştı. Bu tavırlar bizi derinden yaraladı. Karakolda da saldırganların rahat hareketleri, tehditkar bakışları devam etti. Biz ifadelerimizi verip şikayetçi olduk. Ancak bu kişilerin serbest bırakıldığını öğrenmek, aldığımız fiziki darbelerden daha çok bizi üzdü. Gereğinin yapılmasını ve bu şahısların cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Irmak ailesi serbest bırakılan H.G ve H.E.'nin en ağır şekilde cezalandırılmaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, yetkililerden yardım çağrısında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Fatih Irmak, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu
Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 12:23:12. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.