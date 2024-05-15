Isparta\'da yük treni otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

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Isparta'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gönen ilçesi Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Isparta istikametine seyir halindeki M.S. (41) idaresindeki yük treni, 420 numaralı kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü B.T. (20) ve araçta yolcu olarak bulunan N.T. (44) yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA