Isparta Gönen\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 22 Aralık tarihinde Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon neticesinde, 4 bin 250 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3 bin 204 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 2 gram esrar, 1 adet 9 milimetre tabanca ve 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şahıs ise tutuklandı. - ISPARTA