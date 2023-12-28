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Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 250 adet ecstacy hap, 3 bin 204 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 2 gram esrar, 1 adet tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklandı.

Isparta Gönen\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
28.12.2023 - 12:24,
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Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 22 Aralık tarihinde Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon neticesinde, 4 bin 250 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3 bin 204 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 2 gram esrar, 1 adet 9 milimetre tabanca ve 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şahıs ise tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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