Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 47 öğrenci zehirlendi

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Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan ve yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

47 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Olay, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonda kalan 47 öğrenci akşam yemeğinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

25 öğrencinin Isparta Şehir Hastanesinde, 22 öğrencinin ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerden 2'sinin ise Isparta Şehir Hastanesinde tedavilerinin yatarak devem ettiği öğrenildi.