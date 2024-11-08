Isparta Hastanesinde Gaz Sızıntısı

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Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 personel sterilizasyon odasında temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilenerek tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan S.İ. ve F.A. temizlik için sterilizasyon odasına girdi. Gaz sızıntısından etkilenen S.İ. ve F.A. aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuldukları öğrenildi.

Hastane yönetiminden kapsamlı önlemler

Olayın ardından hastane yönetimi, sterilizasyon bölümünün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Gaz sızıntısının kaynağını tespit etmek üzere uzman bir ekip bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde sızıntının teknik ekipman veya boru hattındaki bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.

Gaz sızıntısının kesin nedeni bulunup güvenli ortam sağlanana kadar sterilizasyon bölümündeki işlemlere ara verildi. - ISPARTA