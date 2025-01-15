Isparta İtfaiyesi Her Güne Dua ve Sporla Başlıyor

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Her sabah itfaiyeci duasıyla güne başlıyor

"Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver"

Isparta itfaiyesi 2024 yılında toplam bin 227 olaya müdahale etti

ISPARTA - Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, her sabah dua ederek ve spor yaparak görevlerine başlıyor. 2024 yılında toplam bin 227 olaya müdahale eden ekipler, yangınlar, su baskınları, hayvan kurtarma ve trafik kazalarına anında müdahale etti. Isparta İtfaiyesi, Muğla, Antalya ve Uşak'taki büyük yangınlara da destek verdi. Ayrıca, yangın tatbikatları düzenleyerek, öğrencilere staj imkanı sunuyor.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her sabah mesailerine anlamlı bir gelenekle başlıyor. Sabah nöbet değişiminde okunan özel itfaiyeci duası ve ardından yapılan spor etkinlikleriyle göreve hazır hale gelen ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 özveriyle çalışıyor.

2024'te bin 227 olaya müdahale

2024 yılında toplamda bin 227 olaya müdahale eden Isparta İtfaiyesi, yangından arama kurtarmaya, su baskınlarından hayvan kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde aktif rol aldı. 393 yangın, 30 asansör kurtarma, 213 su baskını, 379 hayvan kurtarma, 58 arama kurtarma ve 74 trafik kazası gibi olaylara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Yangınlara ve afetlere destek

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla, Isparta İtfaiyesi sadece şehir içinde değil, şehir dışında da görev alarak büyük takdir topluyor. Ekipler, 2024 yılında Muğla, Antalya (Kemer ve Alanya) ve Uşak'taki büyük yangınlarda söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına destek verdi.

Eğitim ve tatbikatlarla güçlü bir yapı

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, eğitim çalışmalarına da büyük önem veriyor. Resmi kurumlar, okullar, üniversiteler ve işyerlerinde düzenlenen yangın tatbikatları ve eğitim programlarıyla yangın güvenliği bilincini artırmayı hedefleyen müdürlük, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı Bölümü öğrencilerine de staj imkanı sağlıyor.

ISAK ve Su Altı Arama Timleri görevde

Başkan Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle kurulan Arama Kurtarma Ekibi ve Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, şehirde ve çevre bölgelerde arama kurtarma, boğulma ve diğer olumsuzluklara karşı anında

müdahale ediyor.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her sabah görevlerine "Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver" sözleriyle başlayarak, Ispartalıların gururu olmayı hedefliyor.