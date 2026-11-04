Isparta Yalvaç'ta 2'nci kattaki dairede çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta 2'nci kattaki dairede çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü

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Isparta Yalvaç\'ta 2\'nci kattaki dairede çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde saat 22.30 sıralarında apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken dairenin salon bölümü kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Leylak Sokak üzerindeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'ye ait dairede henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede gelen ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin salon bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeIspartaYalvaçGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Yalvaç'ta 2'nci kattaki dairede çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü - Son Dakika
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