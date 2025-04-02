İspir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa'dan memleketine bayram ziyaretine gelen çift kan köprü İspir yolu üzerinde bir anlık dalgınlık neticesinde virajı dönmeden araç şarampole savruldu.

Edinilen bilgiye göre Rize istikametinden İspir yönüne doğru seyir halinde giderken virajı alamayıp 30 metre ağaçların içine uçtu araç içerisinde üç kişi olduğu bildirili. Kazada şoför Recai C. ve eşi Naime C. ve kimliği belirlenemeyen bir yolcu yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye gelen 112 ekipleri yaralıları araç içerisinden sıkıştıkları yerden çıkartarak İspir devlet hastanesine sevk ettiler. Kazada ağır yaralanan sürücü Recai C. helikopter ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.