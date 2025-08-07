İspir\'de Trafik Kazaları Artıyor, Vatandaşlar Önlem İstiyor

Erzurum'un İspir ilçesi Maden Köprübaşı Mahallesi'nde aşırı hız ve ihmal sonucu yaşanan trafik kazaları, bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Son bir yıl içinde 10'dan fazla trafik kazasının yaşandığı bölgede yapılan çağrılara rağmen henüz önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Dün akşam saatlerinde bölgede meydana gelen trafik kazasında 53 ADE 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen 7 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırladıktan sonra yere düşen çocuk, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgedeki trafik kazalarından dolayı büyük endişe yaşayan bölge sakinleri, bölgede tedbir alınmasını ve yaşanan bu tür kazaların önüne geçilmesini istiyorlar.

İspir Kaymakamlığı, İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nden yolda gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, "Bölgede acilen ışıklandırma ve uyarıcı levhalar koyulmalıdır. Gece saatlerinde iş yerlerinin ışıkları kapandığında, bölge tamamen karanlığa gömülüyor, bu da kazaları kaçınılmaz hale getiriyor. Yaşanan ihmalin bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştular. - ERZURUM