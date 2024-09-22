İsrail Al Jazeera Ofisine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Al Jazeera Ofisine Baskın Düzenledi

İsrail, Al Jazeera'nın Ramallah ofisini 45 gün kapatmak istedi. Gazetecilere müdahale ediliyor.

22.09.2024 12:33
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İsrail güçleri, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentindeki ofisine baskın düzenleyerek, 45 gün süreyle kapatılmasını istedi.

İsrail Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da sivilleri katlerken, bu soykırımı dünyaya duyuran haber kanallarına da müdahale ediyor. İsrail ordusu, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentindeki ofisine baskın düzenledi. Canlı yayın sırasında ofise baskın düzenleyen silahlı ve maskeli İsrail askerleri ofisin düzenleyerek 45 gün süreyle kapatılmasını istedi. İsrail askerlerinin kapatma tebliğini kanalın Batı Şeria büro şefi Velid el-Omari canlı yayında okudu.

Al Jazeera muhabiri Mohammad Alsaafin, askerlerin mikrofon ve kameralara el koyduklarını ve Omari'yi zorla ofisten çıkardıklarını söyledi. Sosyal medyada baskınla ilgili paylaşımlarda bulunan Alsaafin, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Aqla'nın posterini de indirdiğini aktardı.

İsrail'in Al Jazeera'ya müdahalesi ilk değil

İsrail, Gazze Şeridi'nden yayın yapan Al Jazeera'yı "Hamas'ın sözcülüğünü yaptığı" iddiasıyla itham etmiş, Al Jazeera ise bu suçlamayı reddetmişti. İsrail parlamentosu, Nisan ayında "ulusal güvenliği tehdit ettiği" öne sürülen Al Jazeera'yı geçici olarak kapatma yetkisi veren bir yasayı kabul etmişti. İsrail güçleri Mayıs ayında ise Mayıs ayı başında haber kanalının Nasıra ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofislerine ayrı ayrı baskınlar düzenlemişti. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Medya, Dünya, Son Dakika

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