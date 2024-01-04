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İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de ölü sayısı 22 bin 438'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de ölü sayısı 22 bin 438'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi. Saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce sivil öldü. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 125 Filistinli hayatını kaybetti, 318 Filistinli ise yaralandı. Ayrıca, saldırılar nedeniyle 326 sağlık personeli öldü, 121 ambulans kullanılamaz hale geldi ve 150 sağlık kuruluşu hedef alındı.

İsrail bombardımanı altındaki Gazze\'de ölü sayısı 22 bin 438\'e yükseldi
04.01.2024 - 16:51,
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İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 ay geride kaldı. Havadan, karadan ve denizden İsrail ordusu tarafından vurulan bölgede çoğu çocuk ve kadın binlerce sivil katledildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen İsrail saldırıları nedeniyle 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 318 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının ise 57 bin 614'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelin öldüğü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğu ifade edildi. Ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de ölü sayısı 22 bin 438'e yükseldi - Son Dakika


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