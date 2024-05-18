İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na saldırdı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na saldırdı: 1 ölü, 8 yaralı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na savaş uçağıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıda büyük bir patlama meydana gelirken, bölgede panik yaşandı.

18.05.2024 11:42
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na savaş uçağıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail Gazze'nin yanı sıra işgal atındaki Batı Şeria'ya da saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Cenin'e savaş uçağıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaşamını yitiren Filistinlinin kimliği İslam Khamayşeh olarak açıklandı. Yaralıların İbn-i Sina Hastanesi ve Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde saldırı sırasında güçlü bir patlamanın meydana geldiği, büyük panik yaşandığı görüldü. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na saldırdı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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