İsrail'de ABD Vatandaşı Casuslukla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İsrail'de ABD Vatandaşı Casuslukla Gözaltına Alındı

30.06.2026 19:48
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İsrail'de bir ABD vatandaşı, İran adına casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İsrail polisi ve İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, bir ABD vatandaşının İran adına casusluk yaptığı ve devlet güvenliğini tehlikeye attığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. İsrail'de ilk kez bir ABD vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İsrail'de İran adın casusluk yaptığı şüphesiyle bir ABD vatandaşı gözaltına alındı. İsrail polisi ve İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, 20 yaşındaki şüphelinin son birkaç aydır İran istihbarat görevlileriyle temas halinde olduğu aktarıldı. Şüphelinin İsrail genelindeki hassas askeri ve sivil alanları fotoğraflayıp belgelediği ifade edilen açıklamada, bu görevler karşılığında şüphelinin İran'dan değişen miktarlarda ödemeler aldığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin 9 Haziran'da gerçekleştirilen gizli bir operasyonla gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail polisi, şüphelinin İsrail'de ikamet eden biri mi yoksa bir turist mi olduğu yönündeki soruları yanıtlamadı. Polis, soruşturmanın bugüne kadar sıkı bir yayın yasağı altında yürütüldüğünü belirterek, şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığını ve önümüzdeki günlerde hakkında iddianame hazırlanacağını açıkladı.

Başmüfettiş Amichai Fanta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan bu tür suçları tespit etmeye, sorumluları ifşa edip adalete teslim etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk kez bir ABD vatandaşı yakalandı

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, İsrail'in 2023 yılından bu yana benzeri görülmemiş bir yerli casusluk dalgasıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, son dönemde en az 60 İsrail vatandaşının İran adına casusluk yapmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldığını hatırlattı. Son olay ise ilk kez bir ABD vatandaşının casusluk suçlamasıyla İsrail'de gözaltına alınması olarak kayıtlara geçti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de ABD Vatandaşı Casuslukla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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